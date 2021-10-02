ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Деменко - о вызове Бакаева в сборную: Зелимхан проделал очень хорошую работу в матче с «Наполи»

После шести туров подопечные Валерия Карпина идут на втором месте в таблице, уступая Хорватии по разнице мячей.

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о вызове хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева в сборную России.

Напомним, что 27 сентября тренерский штаб назвал имена 26 футболистов, которые смогут принять участие в матчах со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Бакаев был вызван 2 октября.

«Насколько мог на вызове сказаться именно матч с «Наполи»? Тяжело сказать, потому что мы выделяем всегда команду или футболиста, который забил. Тот же Промес, который оформил два гола. Но Зелимхан очень хорошую работу проделал. Это тоже повлияло на Валерия Георгиевича», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний полузащитник «Спартака» провел 13 матчей за красно-белых, в которых отдал две голевые передачи.

За сборную России Бакаев сыграв девять раз и забил один гол.

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов может стать главным тренером сборной Турции по футболу"Салават Юлаев" неожиданно уступил "Сибири"Лучшим игроком РПЛ в сентябре признан Артём ДзюбаЭкс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футболаДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика