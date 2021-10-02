Деменко - о вызове Бакаева в сборную: Зелимхан проделал очень хорошую работу в матче с «Наполи»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о вызове хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева в сборную России.

Напомним, что 27 сентября тренерский штаб назвал имена 26 футболистов, которые смогут принять участие в матчах со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Бакаев был вызван 2 октября.

«Насколько мог на вызове сказаться именно матч с «Наполи»? Тяжело сказать, потому что мы выделяем всегда команду или футболиста, который забил. Тот же Промес, который оформил два гола. Но Зелимхан очень хорошую работу проделал. Это тоже повлияло на Валерия Георгиевича», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний полузащитник «Спартака» провел 13 матчей за красно-белых, в которых отдал две голевые передачи.

За сборную России Бакаев сыграв девять раз и забил один гол.