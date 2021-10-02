ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», Роналду вышел на замену
02 октября 16:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», Роналду вышел на замену

Игра АПЛ прошла в Манчестере.

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче седьмого тура английской премьер-лиге (АПЛ) сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

На гол нападающего хозяев Антони Марсьяля (43-я минута) гости ответили точным ударом полузащитника Эндроса Таунсенда (65).

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду впервые после возвращения остался в запасе. Выйдя на замену на 57-й минуте, португалец не смог отличиться результативными действиями. Добавим, что данный матч был для Роналду двухсотым в АПЛ.

Обе команды набрали по 14 очков, «красные дьяволы» находятся на втором месте в турнирной таблице, а «ириски» - на третьем.

В следующем туре 16 октября «Манчестер Юнайтед» проведет гостевую игру с «Лестером», а «Эвертон» на следующий день примет «Вест Хэм».

АПЛ

7-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Эвертон» (Ливерпуль)

Голы: Марсьяль, 43 - Таунсенд, 65

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани (Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй (Доббин, 90), Рондон, Гордон (Дэвис, 72).

Предупреждения: Гринвуд, 34, Дукуре, 76.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Барселона" не собирается увольнять Рональда КуманаЭлектростальское "Динамо" выбыло в первом круге рейтингового турнира ЕХЛ46-летняя гимнастка Чусовитина возобновила карьеруЭкс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футболаДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика