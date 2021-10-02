«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», Роналду вышел на замену

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче седьмого тура английской премьер-лиге (АПЛ) сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

На гол нападающего хозяев Антони Марсьяля (43-я минута) гости ответили точным ударом полузащитника Эндроса Таунсенда (65).

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду впервые после возвращения остался в запасе. Выйдя на замену на 57-й минуте, португалец не смог отличиться результативными действиями. Добавим, что данный матч был для Роналду двухсотым в АПЛ.

Обе команды набрали по 14 очков, «красные дьяволы» находятся на втором месте в турнирной таблице, а «ириски» - на третьем.

В следующем туре 16 октября «Манчестер Юнайтед» проведет гостевую игру с «Лестером», а «Эвертон» на следующий день примет «Вест Хэм».