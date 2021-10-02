Леонид Слуцкий: Пока не можем понять серьезность травмы Самошникова, но судя по всему серьезная

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму защитника Ильи Самошникова.

- Мы пока не можем понять серьезность травмы, но судя по всему серьезная, - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, в матче с «Нижним Новгородом» Самошникову на ногу наступил Алексей Козлов. Защитник казанцев покинул поле через пять минут после эпизода.

Позже в СМИ появилась информация, что защитник «Рубина» не сыграет за сборную России в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.