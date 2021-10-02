Леонид Слуцкий – об игре Кварацхелии: Всегда испытание вторым сезоном – самое сложное

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не смог ответить на вопрос, в чем причина плохой игры Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.

- Не знаю. Это его второй сезон. Его все знают, все понимают. Ему гораздо сложнее, и понятно, что тот ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, он тоже влияет. Всегда испытание второго сезона – самое сложное. Пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия, - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Добавим, что после поражения «Нижнему Новгороду» «Рубин», имея в активе 14 очков, опустился на восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В следующем туре казанская команда 16 октября на своем поле сыграет против московского «Локомотива».