Леонид Слуцкий: Был уверен, что пенальти будет бить Дрейер

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему со скамейки кричали, чтобы пенальти исполнял Андерс Дрейер.

- Вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти, он бьет. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло, - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, что полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия не смог реализовать пенальти в домашнем матче 10-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (0:1).

После поражения «Нижнему Новгороду» казанская команда, имея в активе 14 очков, опустилась на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В следующем туре «Рубин» 16 октября на своем поле сыграет против московского «Локомотива».