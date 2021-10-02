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02 октября 16:44
автор: Максим Скороходов

Министр спорта Московской области заявил, что «Химки» не собираются увольнять Черевченко

Подмосковный клуб находится на 14-м месте в РПЛ.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что слухи об увольнении главного тренера «Химок» Игоря Черевченко не соответствуют действительности.

«Мы такого не рассматривали. Это произойдет, если только он сам захочет уйти. У нас есть небольшая функциональная яма, но ничего страшного. Это футбол. У нас хорошие игроки и тренер. Здесь не вижу проблем», - приводит слова Терюшкова «РБ-Спорт».

На данный момент «Химки» с семью очками располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги.

Сегодня команда из московской области в гостях сыграет с тульским «Арсеналом» в 19:00 мск.

источник: «РБ-Спорт»
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