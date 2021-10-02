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02 октября 16:57
автор: Максим Скороходов

Каррера уверен, что у Бакаева есть все качества, чтобы стать лидером сборной России

2 октября вингер получил вызов в национальную команду.

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его бывший подопечный Зелимхан Бакаев может стать лидером сборной России.

«Для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьезный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера», - приводит слова Карреры «Метарейтинг».

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 13 матчей за красно-белых, в которых отдал две голевые передачи.

За сборную России Бакаев сыграв девять раз и забил один гол.

источник: «Метарейтинг»
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