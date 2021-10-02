Захарян покидал стадион после матча с «Крыльями Советов» в фиксирующем ботинке

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян после матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1) уезжал со стадиона в фиксирующем ботинке.

«Что с ногой? Все нормально», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Добавим, что бело-голубые занимают второе место с 19 очками. В следующем туре «Динамо» 16 октября проведет выездной матч со «Спартаком».

Напомним, что сборная России проведет матчи квалификации ЧМ-2022 со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).