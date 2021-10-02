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02 октября 20:17
автор: Максим Скороходов

Куман останется в «Барселоне» независимо от результата матча с «Атлетико»

Игра пройдет 2 октября в 22:00 мск в Мадриде.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не собирается увольнять главного тренера команды Рональда Кумана после матча восьмого тура испанской примеры с «Атлетико».

«Куман не уйдет. Он продолжит работу независимо от результата матча с «Атлетико». Специалист является легендой клуба и заслуживает доверия», - приводит слова Лапорты RT, ссылаясь на Фабрицио Романо.

«Атлетико» после семи игр набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, у «Барселоны» 12 очков после шести матчей, что позволяет ей занимать восьмую строчку.

источник: «RT на русском»
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