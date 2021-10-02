«Ювентус» обыграл «Торино» в дерби благодаря голу Локателли

«Ювентус» в гостевом матче седьмого тура итальянской серии А победил «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил Мануэль Локателли.

Таким образом, «Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Торино» - одиннадцатый с восемью очками.

17 октября «Торино» проведет выездной матч против «Наполи», а «Ювентус» примет «Рому».

Серия А