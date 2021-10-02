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«Ювентус» обыграл «Торино» в дерби благодаря голу Локателли
02 октября 20:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Торино"

«Ювентус» обыграл «Торино» в дерби благодаря голу Локателли

«Старая сеньора» одержала третью победу в чемпионате Италии.

«Ювентус» в гостевом матче седьмого тура итальянской серии А победил «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил Мануэль Локателли.

Таким образом, «Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Торино» - одиннадцатый с восемью очками.

17 октября «Торино» проведет выездной матч против «Наполи», а «Ювентус» примет «Рому».

Серия А

7-й тур

«Торино» (Турин) - «Ювентус» (Турин) - 0:1 (0:0)

Гол: Локателли, 86

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Айна (Ансальди, 65), Брекало (Ринкон, 84), Лукич (Линетти, 66), Мандрагора, Побега, Санабрия (Базелли, 77).

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Бернардески (Кулусевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза (Кайо Жорже, 89).

Предупреждения: Санабрия, 56, Лукич, 62, Мандрагора, 65, Кьеллини, 82.

источник: «Советский спорт»
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