Ярцев считает, что результатом матча с «Наполи» «Спартак» закрыл рты критикам

Бывший наставник сборной России и московского «Спартака» Георгий Ярцев высказался о гостевой победе красно-белых над «Наполи» (3:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не удивлен. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось все. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить все лишнее», - приводит слова Ярцева «РБ-Спорт».

Добавим, что свой следующий матч «Спартак» проведет завтра. В 19:00 по московскому времени подопечные Руя Витории в Грозном сыграют с местным «Ахматом».