ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 21:05
автор: Максим Скороходов

Ярцев считает, что результатом матча с «Наполи» «Спартак» закрыл рты критикам

Красно-белые одержали неожиданную победу в Лиге Европы.

Бывший наставник сборной России и московского «Спартака» Георгий Ярцев высказался о гостевой победе красно-белых над «Наполи» (3:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не удивлен. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось все. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить все лишнее», - приводит слова Ярцева «РБ-Спорт».

Добавим, что свой следующий матч «Спартак» проведет завтра. В 19:00 по московскому времени подопечные Руя Витории в Грозном сыграют с местным «Ахматом».

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Lenovo анонсировала игровой компьютер на платформе Intel Alder Lake - Lenovo Legion 9000K 2022Представлен портативный ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition с процессором Ryzen 5 5600UВратарь Александр Ерёменко стал рекордсменом московского "Динамо"Алекс Крал выступил с заявлением после ухода из «Спартака»Долгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойЖурова — о словах Далалояна про BMW Авериных
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика