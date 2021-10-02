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«Порту» обыграл дома «Пасуш-де-Феррейра»
02 октября 21:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Порту"

«Порту» обыграл дома «Пасуш-де-Феррейра»

Лидер чемпионата Португалии «Бенфика» 3 октября сыграет против «Портимоненсе».

«Порту» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Португалии по футболу победил «Пасуш-де-Феррейра» со счетом 2:1.

На гол полузащитника гостей Нуну Сантуша (19-я минута) хозяева поля ответили точными ударами колумбийского хавбека Луиса Диаса (44) и бразильского защитника Венделла (52).

Добавим, что в компенсированное ко второму тайму время за две желтые карточки был удален нападающий «Порту» Мехди Тареми.

Таким образом, «Порту» набрал 20 очков и отстает от лидера португальского чемпионата «Бенфики» на одно очко, находясь на втором месте. «Пасуш-де-Феррейра» с девятью очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Порту» 23 октября проведет выездную игру против «Тонделы», а «Пасуш-де-Феррейра» на следующий день примет «Ароку».

Чемпионат Португалии по футболу

8-й тур

«Порту» (Порту) - «Пасуш-де-Феррейра» (Пасуш-ди-Феррейра)

Голы: Диас, 44 , Венделл, 52 - Сантуш, 19

Удаление: Тареми ( «Порту» ), 90+5

источник: «Советский спорт»
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