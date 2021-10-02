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Новым главным тренером «Балтики» стал Игнашевич
02 октября 22:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Торпедо" (Москва)

Новым главным тренером «Балтики» стал Игнашевич

Последним клубом специалиста было московское «Торпедо».

Российский тренер Сергей Игнашевич возглавил калининградскую «Балтику».

Как сообщает официальный сайт команды, 42-летний специалист подписал контракт с клубом ФНЛ до окончания сезона-2022/2023.

Ранее в СМИ сообщалось, что кандидатами на эту должность являются Роберт Евдокимов и Дмитрий Аленичев. Вскоре стало известно, что в понедельник, 4 октября. Игнашевич и его штаб прилетят в Калининград. Специалист сменит на посту главного тренера «Балтики» Евгения Калешина, который ушел в отставку после поражения команды от «Текстильщика» (2:3).

Добавим, что после 14-ти туров ФНЛ калининградский клуб занимает 13-е место, набрав 17 очков.

источник: ФК «Балтика»
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