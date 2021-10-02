Казарцев рекомендован в списки ФИФА на 2022 год

Российский футбольный союз утвердил арбитров, которые рекомендованы судейским комитетом в списки ФИФА на 2022 год.

Пресс-служба РФС отмечает, что по сравнению с прошлым годом в нем произошли изменения. Вместо Сергея Лапочкина в перечень попал Евгений Кукуляк. Судейский комитет рекомендовал присвоить категорию ФИФА видеоарбитру Василию Казарцеву.

Судьи ФИФА: Сергей Карасев, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Матюнин, Владислав Безбородов, Павел Kукуян, Евгений Кукуляк, Анастасия Пустовойтова, Вера Опейкина, Марина Крупская, Александра Пономарева, Надежда Горинова.

Видеоарбитры ФИФА: Виталий Мешков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Владимир Москалев, Василий Казарцев

Отметим, что Казарцев работал видеоарбитром на матче 10-го тура ЦСКА - «Краснодар» (0:0). К его судейству возникли вопросы у гостей, которые считают, что в добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника армейцев Игоря Дивеева.