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02 октября 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Казарцев рекомендован в списки ФИФА на 2022 год

Сегодня арбитр работал на матче ЦСКА - «Краснодар» (0:0).

Российский футбольный союз утвердил арбитров, которые рекомендованы судейским комитетом в списки ФИФА на 2022 год.

Пресс-служба РФС отмечает, что по сравнению с прошлым годом в нем произошли изменения. Вместо Сергея Лапочкина в перечень попал Евгений Кукуляк. Судейский комитет рекомендовал присвоить категорию ФИФА видеоарбитру Василию Казарцеву.

Судьи ФИФА: Сергей Карасев, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Матюнин, Владислав Безбородов, Павел Kукуян, Евгений Кукуляк, Анастасия Пустовойтова, Вера Опейкина, Марина Крупская, Александра Пономарева, Надежда Горинова.

Видеоарбитры ФИФА: Виталий Мешков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Владимир Москалев, Василий Казарцев

Отметим, что Казарцев работал видеоарбитром на матче 10-го тура ЦСКА - «Краснодар» (0:0). К его судейству возникли вопросы у гостей, которые считают, что в добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника армейцев Игоря Дивеева.

Добавим, что теперь кандидатам нужно пройти установочные семинары. Кроме того, арбитры должны сдать тесты по физической и теоретической подготовке, а также экзамен по правилам футбола.

источник: РФС
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