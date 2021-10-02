ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 22:59
автор: Александр Поволоцкий

Хачатурянц отреагировал на эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Главным судьей в этой встрече был Владимир Москалев.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался относительно эпизода в матче 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

Напомним, что в компенсированное время судья Владимир Москалев не назначил пенальти в ворота армейцев после попадания мяча в руку защитника хозяев Игоря Дивеева. Видеоарбитр Василий Казарцев также не зафиксировал нарушение.

«Буду ждать обращения «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR»,— цитирует RT Хачатурянца со ссылкой на «РБ-Спорт».

Добавим, что Казарцев попал в список видеоарбитров РФС, которые рекомендованы судейским комитетом в списки ФИФА на 2022 год.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гимнаста Далалояна возмутили награды сестёр Авериных, Винер назвала его идиотом"Спартак" оказался сильнее "Нефтехимика""Монако" сыграло вничью с "Реалом Сосьедад", Головин вышел на заменуАлекс Крал выступил с заявлением после ухода из «Спартака»Долгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойЖурова — о словах Далалояна про BMW Авериных
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика