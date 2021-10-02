Хачатурянц отреагировал на эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался относительно эпизода в матче 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

Напомним, что в компенсированное время судья Владимир Москалев не назначил пенальти в ворота армейцев после попадания мяча в руку защитника хозяев Игоря Дивеева. Видеоарбитр Василий Казарцев также не зафиксировал нарушение.

«Буду ждать обращения «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR»,— цитирует RT Хачатурянца со ссылкой на «РБ-Спорт».

Добавим, что Казарцев попал в список видеоарбитров РФС, которые рекомендованы судейским комитетом в списки ФИФА на 2022 год.