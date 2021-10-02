«Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло» в гостевом матче серии А

«Интер» нанес поражение «Сассуоло» (2:1) в выездном матче седьмого тура чемпионата Италии.

В составе миланской команды голы забили Эдин Джеко (58-я минута) и Лаутаро Мартинес (78, с пенальти). Счет в матче открыл нападающий хозяев Доменико Берарди. Он реализовал пенальти на 22-й минуте.

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги набрали 17 очков и занимают второе место в таблице серии А. «Сассуоло» идет на 13-й строчке с семью очками.

16 октября «Интер» отправится в гости к «Лацио», а «Сассуоло» на следующий день сыграет на выезде против «Дженоа».

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