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«Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло» в гостевом матче серии А
02 октября 23:36
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Inter

«Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло» в гостевом матче серии А

Встреча прошла на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре».

«Интер» нанес поражение «Сассуоло» (2:1) в выездном матче седьмого тура чемпионата Италии.

В составе миланской команды голы забили Эдин Джеко (58-я минута) и Лаутаро Мартинес (78, с пенальти). Счет в матче открыл нападающий хозяев Доменико Берарди. Он реализовал пенальти на 22-й минуте.

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги набрали 17 очков и занимают второе место в таблице серии А. «Сассуоло» идет на 13-й строчке с семью очками.

16 октября «Интер» отправится в гости к «Лацио», а «Сассуоло» на следующий день сыграет на выезде против «Дженоа».

Чемпионат Италии

7-й тур

«Сассуоло» - «Интер» - 1:2 (1:0)

Голы: Берарди, 22 (пен.) - Джеко, 58; Мартинес, 78 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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