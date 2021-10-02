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Голы Лемара и Суареса принесли «Атлетико» победу над «Барселоной»
02 октября 23:54
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Atletico de Madrid

Голы Лемара и Суареса принесли «Атлетико» победу над «Барселоной»

Встреча прошла на арене «Ванда Метрополитано».

«Атлетико» нанес поражение «Барселоне» в матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

На 23-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар. Второй гол хозяев в активе экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса (44-я). Уругваец отказался праздновать гол в ворота каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман будет отправлен в отставку после этой встречи.

«Атлетико» вышел на второе место в таблице испанской ла лиги, набрав 17 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке. У каталонцев 12 очков.

24 октября «матрасники» примут «Реал Сосьедад». 17-го числа «Барселона» примет дома «Валенсию».

Чемпионат Испании

8-й тур

«Атлетико» — «Барселона» — 2:0 (2:0)

Голы: Лемар, 23; Суарес, 44.

источник: «Советский спорт»
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