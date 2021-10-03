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03 октября 06:20

Жерар Пике: У «Барселона» трудные времена, мы хотим все изменить

Сине-гранатовые уступили «Атлетико».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Атлетико» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

«Мы проиграли. Это результат, которого «Барселона» не хотела добиться. Это не одна проблема, их несколько. Люди видят, чего нам не хватает. Но мы справимся. У «Барселона» трудные времена, многие из нас не испытывали такое раньше. Мы хотим все изменить, но сделать это непросто», - приводит слова Пике The Spanish Football Podcast.

На 23-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар. Второй гол хозяев в активе экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса (44-я). Уругваец отказался праздновать гол в ворота каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман будет отправлен в отставку после этой встречи.

«Атлетико» вышел на второе место в таблице испанской ла лиги, набрав 17 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке. У каталонцев 12 очков.

24 октября «матрасники» примут «Реал Сосьедад». 17-го числа «Барселона» примет дома «Валенсию».

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