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03 октября 06:40

Куман - после поражения «Барселоны» от «Атлетико»: Надеюсь на доверие от руководства клуба

Каталонский клуб опустился на девятое место чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Атлетико» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

«Мы заслуживали большего, но в футболе часто все решают отдельные моменты. «Барселона» не реализовала свои. Мы оставляли слишком много свободных зон, а в моменте с первым голом не накрыли Лемара. Такие вещи недопустимы. Доверие? Не знаю. Это сложно. После перерыва на игры сборных у нас три домашних игры. «Валенсия», киевское «Динамо» и «Реал». Надеюсь на доверие, у нас есть две недели», - приводит слова Кумана Marca.

На 23-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар. Второй гол хозяев в активе экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса (44-я). Уругваец отказался праздновать гол в ворота каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман будет отправлен в отставку после этой встречи.

«Атлетико» вышел на второе место в таблице испанской ла лиги, набрав 17 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке. У каталонцев 12 очков.

24 октября «матрасники» примут «Реал Сосьедад». 17-го числа «Барселона» примет дома «Валенсию».

источник: Marca
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