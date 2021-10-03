Куман - после поражения «Барселоны» от «Атлетико»: Надеюсь на доверие от руководства клуба

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Атлетико» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

«Мы заслуживали большего, но в футболе часто все решают отдельные моменты. «Барселона» не реализовала свои. Мы оставляли слишком много свободных зон, а в моменте с первым голом не накрыли Лемара. Такие вещи недопустимы. Доверие? Не знаю. Это сложно. После перерыва на игры сборных у нас три домашних игры. «Валенсия», киевское «Динамо» и «Реал». Надеюсь на доверие, у нас есть две недели», - приводит слова Кумана Marca.

На 23-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар. Второй гол хозяев в активе экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса (44-я). Уругваец отказался праздновать гол в ворота каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман будет отправлен в отставку после этой встречи.

«Атлетико» вышел на второе место в таблице испанской ла лиги, набрав 17 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке. У каталонцев 12 очков.