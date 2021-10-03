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03 октября 07:39

Симеоне рассказал, в чем «Барселона» изменилась после ухода Месси

«Атлетико» на своем поле переиграл сине-гранатовых.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

«Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели. Это первый раз, когда мы играли против «Барселоны» без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален», - приводит слова Симеоне The Athletic.

Напомним, что на 23-й минуте матча отличился полузащитник «матрасников» Тома Лемар. Второй гол хозяев в активе экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса (44-я). Уругваец отказался праздновать гол в ворота каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман будет отправлен в отставку после этой встречи.

«Атлетико» вышел на второе место в таблице испанской ла лиги, набрав 17 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке. У каталонцев 12 очков.

24 октября «матрасники» примут «Реал Сосьедад». 17-го числа «Барселона» примет дома «Валенсию».

источник: The Athletic
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