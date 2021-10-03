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03 октября 07:59

Генич - о матче «Ахмат» - «Спартак»: Красно-белые имеет мало предпосылок на положительный результат

Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Грозном.

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» против грозненского «Ахмата» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Мы знаем требовательность и амбициозность Андрея Талалаева. Матчи против «Спартака» для него определенный вызов. Учитывая, что «Спартак» должен находиться в эмоциональном состоянии, приподнятом настроении, не факт, что он увезет победу из Грозного. Предпосылок для этого, судя по игре «Спартака» в РПЛ, немного», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Ахмат» - «Спартак» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После девяти туров в РПЛ команда Руя Витории с 13 очками расположилась на восьмой позиции. Подопечные Андрея Талалаева находятся на девятом месте, имея в своем активе 12 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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