Генич - о матче «Ахмат» - «Спартак»: Красно-белые имеет мало предпосылок на положительный результат

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» против грозненского «Ахмата» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Мы знаем требовательность и амбициозность Андрея Талалаева. Матчи против «Спартака» для него определенный вызов. Учитывая, что «Спартак» должен находиться в эмоциональном состоянии, приподнятом настроении, не факт, что он увезет победу из Грозного. Предпосылок для этого, судя по игре «Спартака» в РПЛ, немного», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Ахмат» - «Спартак» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После девяти туров в РПЛ команда Руя Витории с 13 очками расположилась на восьмой позиции. Подопечные Андрея Талалаева находятся на девятом месте, имея в своем активе 12 очков.