Мостовой - о матче «Зенит» - «Сочи»: Основная команда принимает свой фарм-клуб

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделилися ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Сочи».

«Основная команда принимает свой фарм-клуб и я не вижу другого сценария, кроме успеха действующего чемпиона. Более того, скорее всего, все пройдет по привычному сценарию – обе команды порадуют атаками и результативностью», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

После девяти туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу. «Сочи» расположился на шестой позиции, имея в своем активе 15 очков.