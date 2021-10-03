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03 октября 08:59

Мостовой - о матче «Зенит» - «Сочи»: Основная команда принимает свой фарм-клуб

Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге.

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделилися ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Сочи».

«Основная команда принимает свой фарм-клуб и я не вижу другого сценария, кроме успеха действующего чемпиона. Более того, скорее всего, все пройдет по привычному сценарию – обе команды порадуют атаками и результативностью», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

После девяти туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу. «Сочи» расположился на шестой позиции, имея в своем активе 15 очков.

источник: «ВсеПроСпорт»
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