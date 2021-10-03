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03 октября 08:58
автор: Александр Бойченко

Шевченко может стать главным тренером «Селтика»

Последним местом работы специалиста была сборная Украины.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик».

По словам The Sun, 45-летний специалист хочет работать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера как одного из кандидатов на замену Анте Постекоглу, при нем команда показывает неудовлетворительные результаты. «Селтик» начал с двух поражений в Лиге Европы и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в семи играх.

Шевченко перестал возглавлять сборную Украины в июле этого года после истечения срока его контракта с УАФ. На прошедшем чемпионате Европы украинцы вышли в четвертьфинал, где проиграли британцам - 0:4.

источник: The Sun
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