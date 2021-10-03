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03 октября 08:15
автор: Александр Бойченко

Джеко повторил рекорд Роналдо по голам за миланский «Интер» в дебютном сезоне

Нападающий забил уже шесть мячей в семи играх.

В субботу, 2 октября, состоялся матч седьмого тура серии А «Сассуоло» - «Интер». Встреча завершилась победой миланцев со счетом 2:1.

Нападающий «Интера» Эдин Джеко вышел на замену на 57-й минуте, а на 58-й минуте первым касанием отправил мяч в ворота соперника.

Джеко сейчас забил шесть голов в семи матчах за «Интер» в серии А. Последним игроком, забившим так много голов в своем дебютном сезоне в миланском клубе, был Роналду в сезоне 1997/98.

Напомним, больше всего матчей в карьере Джеко провел за «Рому», играя за нее с сезона 2016/16 по 2020/21. Нападающий забил 119 голов в 260 матчах. Действующая трансферная стоимость форварда оценивается в 4 миллиона евро по данным Transfermarkt.

источник: «Советский спорт»
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