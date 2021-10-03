Зиньковский отреагировал на вызов Бакаева в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о вызове в сборную России полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«С Валерием Георгиевичем Карпиным не разговаривал: да и после игры с «Динамо» никакой беседы не было. Если понадоблюсь, то тренер или помощники свяжутся со мной. Про вызов Зелимхана Бабаева слышал: здорово, что он в сборной. Поймите, лишь тренер принимает решение, кого нужно вызвать. Надеюсь, моё время придёт», - сказал Зиньковский «Чемпионату».

Напомним, Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» он присоединился в январе 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах РПЛ, отличившись тремя результативными передачами.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.