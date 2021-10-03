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03 октября 14:47
автор: Максим Скороходов

Канчельскис раскритиковал Черчесова за слова о подарках за выступление сборной России на ЧМ-2018

Бывший главный тренер национальной команды заявил, что ему не подарили » ни машин, ни дач, ни квартир».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал слова Станислава Черчесова о подарках за выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Напомним, что на турнире сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти (2:2 (3:4)).

«А за какие заслуги ему дачи с машинами давать? Они там издеваются, что ли, герои? За восьмое место ему награды и ордена нужны? Олимпийский чемпион — вот это заслуга, а не восьмое место на домашнем чемпионате мира, где всю команду за уши тащили к этому результату», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что совсем недавно олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян раскритиковал решение наградить, ставшую второй в Токио, художественную гимнастку Дину Аверину как обладательницу золотой медали Игр-2020.

источник: Sport24.ru
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