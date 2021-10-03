Ионов не сможет сыграть в сборной России со Словакией и Словенией

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 из-за травмы.

32-летний футболист не сможет попасть в сборную из-за травмы, полученную в клубе. Из-за травмы Ионов пропустил игру 10-го тура РПЛ «Тинькофф» против ЦСКА (0:0), - РФС.

В текущем сезоне Ионов сыграл в восьми матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.