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Ионов не сможет сыграть в сборной России со Словакией и Словенией
03 октября 15:04
автор: Александр Бойченко
автор фото: Reuters

Ионов не сможет сыграть в сборной России со Словакией и Словенией

Полузащитник получил травму.

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 из-за травмы.

32-летний футболист не сможет попасть в сборную из-за травмы, полученную в клубе. Из-за травмы Ионов пропустил игру 10-го тура РПЛ «Тинькофф» против ЦСКА (0:0), - РФС.

В текущем сезоне Ионов сыграл в восьми матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.

источник: РФС
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