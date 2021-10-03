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Широков посоветовал «Краснодару» меньше ныть
03 октября 15:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

Широков посоветовал «Краснодару» меньше ныть

В игре десятого тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА произошел спорной эпизод в штрафной площади армейцев.

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в матче десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (0:0) за возможную игру рукой защитника Игоря Дивеева.

«Непонятный эпизод. С одного повтора кажется, что рука была, с другого, что нет. Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет. У нас только с двумя командами скандалы в последнее время. То «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Больше таких команд нет», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «быки» жаловались на судейство и в прошлом туре, в котором они победили «Сочи» (3:0), несмотря на два удаления.

источник: «Спорт-Экспресс»
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