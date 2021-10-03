Капелло признался, что сразу захотел тренировать Ибрагимовича, как только увидел его игру

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче, которому сегодня, 3 октября, исполнилось 40 лет.

«Я никогда не забуду, когда впервые заметил Ибрагимовича. В «Роме» мы играли тренировочный матч с «Аяксом», потом я смотрел на Златана на протяжении всего матча. Я сразу понял: хочу тренировать и развивать этого парня.

Златан - один из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал в своей карьере. Почему? Он из тех игроков, которые всегда хотят сделать следующий шаг, всегда хотят развиваться», - цитирует Капелло Expressen.se.

Напомним, что Ибрагимович поиграл в шести разных турнирах по ходу своей карьеры. Больше всех матчей форвард провел за «Пари Сен-Жермен» - швед сыграл там 180 матчей, в которых забил 156 мячей (став лучшим бомбардиров клуба в истории) и отдал 61 результативный пас. В «Милан» Ибрагимович вернулся в сезоне 19/20. Ранее он выступал за этот клуб с 2010 по 2012 года, забив 42 гола.

Отметим, что Ибрагимович собирался вернуться в сборную Швеции перед Евро-2020, но перед турниром получил травму, которая не позволила ему совершить камбэк.