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03 октября 15:21
автор: Александр Бойченко

«Шериф» устроил массовую драку в матче чемпионата Молдавии (видео)

События происходили в игре с «Милсами».

Вчера, 2 октября, в матче чемпионата Молдовы «Шериф» встретился с клубом «Милсами». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу тираспольцев, но одним из самых обсуждаемых событий встречи стала вовсе не победа «Шерифа», а масштабная драка во втором тайме.

События развивались следующим образом: игрок «Милсами» Игорь Ламбарский, который, кстати, ранее играл за ряд клубов РПЛ, умышленно ударил сзади футболиста «Шерифа» Эмонда Аддо. Африканский полузащитник не сдержал эмоций и ответил ударом по лицу.

После этого началась массовая драка, в которой даже поучаствовал главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.

В конце концов Аддо удалили с поля, а Ламбарский ограничился желтой карточкой, что вызвало недовольство тренерского штаба молдавской команды.

источник: Youtube
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