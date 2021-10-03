«Болонья» разгромила «Лацио» на своем поле

«Болонья» в домашнем матче седьмого тура серии А победила «Лацио» со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев поля Мусса Барроу, который сначала отличился сам (14-я минута), а потом ассистировал Артюру Теате (17) и Арону Хикки (68).

Добавим, что на 77-й минуте гости остались в меньшинстве: за оскорбление судьи был удален защитник Франческо Ачерби.

Теперь у обоих команд по 11 очков. «Орлы» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, а «Болонья» - на девятом.

В следующем туре «Лацио» 16 октября на своем поле примет «Интер», а «Болонья» на следующий день примет участие в выездной игре против «Удинезе».