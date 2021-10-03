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03 октября 15:28
автор: Александр Бойченко

«Монако» - «Бордо»: Головин выйдет с первых минут

Матч начнется в 16:00 мск.

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретится с «Бордо». Игра состоится на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. С первых же минут на поле выйдет полузащитник сборной России из «Монако» Александр Головин.

«Монако»: Нюбель, Якобс, Дисаси, Марипан, Агилар, Чуамени, Матасо, Головин, Гелсон Мартинс, Бен-Йеддер, Фолланд.

«Бордо»: Костиль, Пембеле, Мешер, Грегерсен, Кватенг, Мангаш, Франсержио, Отавио, Адли, Хван Ый Чжо, Калу.

Перед матчем девятого тура «монегаски» располагаются на восьмом месте с 11 баллами, «Бордо» идет на 16 месте, имея в активе семь очков.

источник: «Советский спорт»
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