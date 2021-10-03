«Зенит» - «Сочи»: Дзюба и Азмун выйдут в старте хозяев

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Зенит» - «Сочи». Игра 10 тура Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022 состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит»: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Касьерра.

После девяти туров «Зенит» набрал 23 очка в турнирную таблицу, южане идут на шестом месте с 15 баллами и в случае победы могут обойти «Краснодар» и ЦСКА.