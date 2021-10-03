«ПСЖ» с Месси и Неймаром в составе уступил «Ренну», потерпев первое поражение в чемпионате Франции

Футболисты «Ренна» со счетом 2:0 одержали победу над «ПСЖ» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев поля голами отметились Гаэтан Лаборде (45-я минута) и Флавьен Тэт (46).

«ПСЖ» после этого поражения, которое стало для команды Маурисио Почеттино первым в текущем розыгрыше чемпионата Франции, сохранил за собой лидерство в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 24 очка. «Ренн», набрав 12 очков, поднялся на седьмую строчку.

В следующем туре «ПСЖ» 15 октября на своем поле примет «Анже», а «Ренн» в гостях встретится с «Метцем».

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9-й тур