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«ПСЖ» с Месси и Неймаром в составе уступил «Ренну», потерпев первое поражение в чемпионате Франции
03 октября 15:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

«ПСЖ» с Месси и Неймаром в составе уступил «Ренну», потерпев первое поражение в чемпионате Франции

Встреча прошла в воскресенье, 3 октября, на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

Футболисты «Ренна» со счетом 2:0 одержали победу над «ПСЖ» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев поля голами отметились Гаэтан Лаборде (45-я минута) и Флавьен Тэт (46).

«ПСЖ» после этого поражения, которое стало для команды Маурисио Почеттино первым в текущем розыгрыше чемпионата Франции, сохранил за собой лидерство в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 24 очка. «Ренн», набрав 12 очков, поднялся на седьмую строчку.

В следующем туре «ПСЖ» 15 октября на своем поле примет «Анже», а «Ренн» в гостях встретится с «Метцем».

Чемпионат Франции
9-й тур

«Ренн» - «ПСЖ» - 2:0 (1:0)

Голы: Лаборде, 45. Тэт, 46.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Ассиньон, 75), Мартен (Сантамария, 76), Тэт, Лаборде, Терье (Гирасси, 75), Сулемана.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария, Гуйе (Эррера, 76), Верратти (Вейналдум, 76), Месси, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.

Предупреждения: Лаборде (24), Мартен (55), Кимпембе (55), Доннарумма (56), Мбаппе (86).

источник: «Советский спорт»
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