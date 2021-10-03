ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Урал» обыграл на выезде «Уфу»
03 октября 15:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Урал"

«Урал» обыграл на выезде «Уфу»

«Шмели» вышли из зона вылета.

«Урал» в гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги победил «Уфу» со счетом 1:0.

Победный гол был забит Эриком Бикфалви на 34-й минуте.

Таким образом, «Урал» набрал девять очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. «Уфа», имея восемь очков, опустилась на четырнадцатую строчку.

17 октября «Урал» на своем поле примет ЦСКА, а «Уфа» сыграет на выезде с «Краснодаром»

РПЛ

10-й тур

«Уфа» (Уфа) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:1 (0:1)

Гол: Бикфалви, 34

«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 59), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 75), Иванов, Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Кротов (Фищенко, 88), Агаларов.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Колесниченко, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.

Предупреждения: Иванов, 8, Бикфалви, 38, Мишкич, 68, Никитин, 90.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Женский Кубок России достался "Локомотиву"В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 193"Трактор" оказался сильнее "Авангарда"Долгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОбнаженная Вергара в кофейных зернах вызвала "вау" в СетиГол-шедевр: это можно пересматривать бесконечно
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика