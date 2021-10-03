«Урал» обыграл на выезде «Уфу»

«Урал» в гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги победил «Уфу» со счетом 1:0.

Победный гол был забит Эриком Бикфалви на 34-й минуте.

Таким образом, «Урал» набрал девять очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. «Уфа», имея восемь очков, опустилась на четырнадцатую строчку.

17 октября «Урал» на своем поле примет ЦСКА, а «Уфа» сыграет на выезде с «Краснодаром»

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