«Урал» обыграл на выезде «Уфу»

«Урал» в гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги победил «Уфу» со счетом 1:0.
Победный гол был забит Эриком Бикфалви на 34-й минуте.
Таким образом, «Урал» набрал девять очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. «Уфа», имея восемь очков, опустилась на четырнадцатую строчку.
17 октября «Урал» на своем поле примет ЦСКА, а «Уфа» сыграет на выезде с «Краснодаром»
РПЛ
10-й тур
«Уфа» (Уфа) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:1 (0:1)
Гол: Бикфалви, 34
«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 59), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 75), Иванов, Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Кротов (Фищенко, 88), Агаларов.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Колесниченко, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.
Предупреждения: Иванов, 8, Бикфалви, 38, Мишкич, 68, Никитин, 90.