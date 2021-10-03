ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 октября 16:03
автор: Максим Скороходов

Терюшков останется в «Химках», несмотря на уход с поста министра спорта Московской области

Политик выиграл выборы в Госдуму.

Роман Терюшков, который покинет пост министра спорта Московской области после избрания в Государственную Думу Российской Федерации, рассказал, что останется в футбольном клубе «Химки».

«В «Химках» я остаюсь. Этот клуб навсегда в моем сердце. Через неделю определимся с конкретным статусом», - приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

Накануне «Химки» сыграли в гостях вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). С восемью очками подмосковная команда занимает предпоследнее 15-е место в российской премьер-лиге.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Онопко высказался по поводу отказа Дзюбы играть за сборную РоссииЛучшим игроком РПЛ в сентябре признан Артём Дзюба"Спартак" ответил на издёвку итальянского ТВ горящими макаронамиДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойОбнаженная Вергара в кофейных зернах вызвала "вау" в СетиГол-шедевр: это можно пересматривать бесконечно
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика