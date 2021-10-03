Терюшков останется в «Химках», несмотря на уход с поста министра спорта Московской области

Роман Терюшков, который покинет пост министра спорта Московской области после избрания в Государственную Думу Российской Федерации, рассказал, что останется в футбольном клубе «Химки».

«В «Химках» я остаюсь. Этот клуб навсегда в моем сердце. Через неделю определимся с конкретным статусом», - приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

Накануне «Химки» сыграли в гостях вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). С восемью очками подмосковная команда занимает предпоследнее 15-е место в российской премьер-лиге.