Дмитрий Черышев: Разговоры внутри клуба передаются на футболистов и тренеров «Спартака»

Российский тренер Дмитрий Черышев пожелал «Спартаку» не принимать экспрессивных решений с тренерским штабом основной команды.

«Очень много разговоров и слухов внутри клуба, наверняка это передается на команду и тренера. Хочу, чтобы эта нервозность ушла, там отличные ребята и квалифицированный тренер. Думаю, нужно дать время. Если постоянно убирать тренеров, футболисты будут не уверены даже сами в себе», - приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сегодня в 19:00 мск «Спартак» сыграет в Грозном против «Ахмата». На данный момент красно-белые с 13 очками занимают девятое место в российской премьер-лиге.

Напомним, что летом, из-за того что главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория, Зарема Салихова, супруга владельца клуба, ушла из совета директоров.