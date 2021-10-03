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03 октября 16:39
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Черышев: Разговоры внутри клуба передаются на футболистов и тренеров «Спартака»

Специалист уверен, что частая смена наставников не поможет красно-белым.

Российский тренер Дмитрий Черышев пожелал «Спартаку» не принимать экспрессивных решений с тренерским штабом основной команды.

«Очень много разговоров и слухов внутри клуба, наверняка это передается на команду и тренера. Хочу, чтобы эта нервозность ушла, там отличные ребята и квалифицированный тренер. Думаю, нужно дать время. Если постоянно убирать тренеров, футболисты будут не уверены даже сами в себе», - приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сегодня в 19:00 мск «Спартак» сыграет в Грозном против «Ахмата». На данный момент красно-белые с 13 очками занимают девятое место в российской премьер-лиге.

Напомним, что летом, из-за того что главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория, Зарема Салихова, супруга владельца клуба, ушла из совета директоров.

источник: «Спорт-Экспресс»
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