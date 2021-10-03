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03 октября 16:54
автор: Владислав Корегин

«Оренбург» дома обыграл «Спартак-2» и продолжает лидировать в ФНЛ

В последних пяти встречах оренбургская команда одержала четыре победы.

Футболисты «Оренбурга» одержали домашнюю победу над «Спартаком-2» (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ.

Хозяева открыли счет на второй минуте игры усилиями полузащитника Николая Титкова. Во второй тайме соперник смог отыграться – автором гола стал хавбек красно-белых Степан Оганесян (61). Однако спустя шесть минут оренбургская команда вновь отличилась забитым голом в ворота голкипера Тимура Акмурзина – форвард Джоэль Фамейе удачно реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что на 87-й минуте защитник гостей Даниил Петрунин был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Оренбург» набрал 34 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. Московский клуб идет шестым (25 очков).

В следующем туре команда Марцела Лички сыграет в гостях против «Алании», а «Спартак-2» на своем поле встретится с «Акроном». Обе встречи запланированы на 9 октября.

ФНЛ

15-й тур

«Оренбург» - «Спартак-2» (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Титков, 2. Фамейе, 67 (пен.) – Оганесян, 61

Удаление: Петрунин (87).

источник: «Советский спорт»
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