«Оренбург» дома обыграл «Спартак-2» и продолжает лидировать в ФНЛ

Футболисты «Оренбурга» одержали домашнюю победу над «Спартаком-2» (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ.

Хозяева открыли счет на второй минуте игры усилиями полузащитника Николая Титкова. Во второй тайме соперник смог отыграться – автором гола стал хавбек красно-белых Степан Оганесян (61). Однако спустя шесть минут оренбургская команда вновь отличилась забитым голом в ворота голкипера Тимура Акмурзина – форвард Джоэль Фамейе удачно реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что на 87-й минуте защитник гостей Даниил Петрунин был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Оренбург» набрал 34 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. Московский клуб идет шестым (25 очков).

В следующем туре команда Марцела Лички сыграет в гостях против «Алании», а «Спартак-2» на своем поле встретится с «Акроном». Обе встречи запланированы на 9 октября.