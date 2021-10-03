«СКА-Хабаровск» потерял очки в гостевом матче с «Металлургом»

Матч 15-го тура ФНЛ между липецким «Металлургом» и «СКА-Хабаровском» завершился вничью – 1:1.

Отметим, что на 16-й минуте встречи защитник армейцев Глеб Грачев отправил мяч в собственные ворота. В конце первого тайма форвард хабаровчан Давид Караев уравнял шансы команд, реализовав 11-метровый удар на 40-й минуте.

СКА набрал 28 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Липецкий клуб располагается на предпоследней, 19-й строчке (9 очков).

9 октября команда из Хабаровска сыграет дома против «Балтики», а «Металлург» в тот же день на выезде встретится с «Волгарем».

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