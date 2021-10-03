Карасев заменит Казарцева на VAR в игре между «Ахматом» и «Спартаком»

Департамент судейства Российского футбольного союза объявил о замене в бригаде арбитров матча десятого тура российской премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак».

Василия Казарцева, который был главным судьей на VAR, заменил Сергей Карасев.

Таким образом, игру обслужит Кирилл Левников в качестве главного судьи, Егор Болховитин и Александр Богданов будут его ассистентами на поле, как уже сказано выше Карасев отвечает за VAR, чьим помощником будет Николай Богач.

Напомним, что Казарцев работал на VAR накануне на игре ЦСКА - «Краснодар» (0:0) и не подсказал главному арбитру рассмотреть момент с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева в своей штрафной в компенсированное ко второму тайму время.