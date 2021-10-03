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03 октября 17:18
автор: Владислав Корегин

«Монако» - «Бордо». Головин удвоил преимущество хозяев во втором тайме

В первой половине встречи россиянин отдал ассист на Орельена Чуамени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился забитым голом в ворота «Бордо» во втором тайме матча девятого тура чемпионата Франции.

Отметим, что хавбек удвоил преимущество своей команды на 48-й минуте, удачно воспользовавшись передачей форварда Виссама Бей-Йеддера. При этом Головин принял непосредственное участие и в эпизоде с первым забитым мячом «монегасков», отдав голевую передачу на полузащитника Орельена Чуамени на 35-й минуте.

В данный момент в матче идет второй тайм. «Монако» обыгрывает «Бордо» со счетом 2:0.

источник: «Советский спорт»
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