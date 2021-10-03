Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России

Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира в Катаре против Словакии и Словении.

«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», - приводит слова главного тренера сборной России Валерия Карпина пресс-служба РФС.

В текущем сезоне Адамов принял участие в одиннадцати матчах, в которых не отметился результативными действиями.