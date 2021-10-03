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«Фейеноорд»: Мы не сможем выкупить контракт Тиля у «Спартака» следующим летом
03 октября 17:34
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Спартак»

«Фейеноорд»: Мы не сможем выкупить контракт Тиля у «Спартака» следующим летом

Арендное соглашение футболиста с нидерландской командой истекает 30 июня 2022 года.

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен оценил возможный выкуп контракта атакующего полузащитника Гуса Тиля, арендованного у «Спартака» до конца текущего сезона.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 14 играх, забил 11 голов и отдал один ассист.

– Мы находились в поиске «десятки» и знали, что Гус мало играл за «Спартак» и «Фрайбург». Поэтому нам удалось арендовать игрока по разумной для нас цене. Однако, наша нынешняя финансовая ситуация не позволяет выкупить футболиста с такой высокой зарплатой. Пока Тиль остается в нашей команде до конца сезона, а затем мы начинаем с нуля, – цитирует Арнесена Voetbalzone.

Добавим, что красно-белые оформили трансфер Тиля в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

1 октября стало известно о том, что Тиля попал в итоговую заявку сборной Нидерландов на октябрьские матчи национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2022.

источник: Voetbalzone
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