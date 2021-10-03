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«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в Лондоне
03 октября 17:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Астон Вилла"

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в Лондоне

«Шпоры» прервали серию из трех поражений подряд.

Лондонский «Тоттенхэм» в домашнем матче седьмого тура английской премьер-лиги (АПЛ) победил бирмингемскую «Астон Виллу» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля забивали Пьерр Хейбьерг (27-я минута) и Лукас Моура (71).

У гостей отличился Олли Уоткинс (67).

Таким образом, «шпоры» набрали 12 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице, а «Астон Вилла» с десятью очками находятся на аналогичной строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 16 октября на своем поле примет «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» на следующий день сыграет на выезде против «Ньюкасла».

АПЛ

7-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) - «Астон Вилла» (Бирмингем)

Голы: Хейбьерг, 27, Моура, 71 - Уоткинс, 67

источник: «Советский спорт»
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