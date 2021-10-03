Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо»

«Монако» в матче девятого тура французской Лиги 1 победил «Бордо» со счетом 3:0.

Главный героем встречи стал российский полузащитник Александр Головин, который сначала ассистировал Орельену Тчуамени (35-я минута), а потом забил сам (48).

Еще один гол на свой счет записал Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти (64).

«Монако» набрал 14 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Бордо» с семью очками располагаются на 16-й строчке.

16 октября «Монако» проведет гостевой матч против «Лиона», а «Бордо на следующий день примет «Нант».