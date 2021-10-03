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Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо»
03 октября 17:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Монако"

Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо»

«Монегаски» добились третьей победы подряд.

«Монако» в матче девятого тура французской Лиги 1 победил «Бордо» со счетом 3:0.

Главный героем встречи стал российский полузащитник Александр Головин, который сначала ассистировал Орельену Тчуамени (35-я минута), а потом забил сам (48).

Еще один гол на свой счет записал Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти (64).

«Монако» набрал 14 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Бордо» с семью очками располагаются на 16-й строчке.

16 октября «Монако» проведет гостевой матч против «Лиона», а «Бордо на следующий день примет «Нант».

Лига 1

«Монако» (Монако) - «Бордо» (Бордо) - 3:0

Голы: Тчуамени, 35, Головин, 48, Бен-Йеддер,64 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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