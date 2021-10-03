«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном благодаря голу Соболева

«Спартак» одержал минимальную победу над «Ахматом» (1:0) в гостевом матче десятого тура чемпионата России.

Отметим, что автором единственного гола в сегодняшней встречи стал форвард красно-белых Александр Соболев, отличившийся точным ударом по воротам голкипера Виталия Гудиева на 44-й минуте после передачи полузащитника Руслана Литвинова.

На 68-й минуте красно-белые имели возможность упрочить свое преимущество в счете, однако хавбек Зелимхан Бакаев не смог реализовать 11-метровый удар.

Отметим, что «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).