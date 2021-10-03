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«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном благодаря голу Соболева
03 октября 20:58
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном благодаря голу Соболева

Московский клуб выиграл свой второй матч кряду в РПЛ.

«Спартак» одержал минимальную победу над «Ахматом» (1:0) в гостевом матче десятого тура чемпионата России.

Отметим, что автором единственного гола в сегодняшней встречи стал форвард красно-белых Александр Соболев, отличившийся точным ударом по воротам голкипера Виталия Гудиева на 44-й минуте после передачи полузащитника Руслана Литвинова.

На 68-й минуте красно-белые имели возможность упрочить свое преимущество в счете, однако хавбек Зелимхан Бакаев не смог реализовать 11-метровый удар.

Отметим, что «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).

РПЛ

10-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 41.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себаи, 65), Харин, Полярус (Карапузов, 66), Конате.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Кофрие, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Умяров, Мозес, Соболев.

Предупреждения: Тимофеев (38), Литвинов (39), Коновалов (56), Мозес (71), Айртон (84), Ломовицкий (90+6).

источник: «Советский спорт»
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