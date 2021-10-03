«Локомотив» в Москве проиграл «Ростову»

Московский «Локомотив» в домашнем матче десятого тура российской премьер-лиги проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

На гол полузащитника красно-зеленых Константина Марадишвили (9-я минута), гости ответили угловым, после которого в свои ворота забил Гирано Керк (31), и точным ударом Дмитрия Полоза (88).

«Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, железнодорожники - четвертые с 17 очками.

16 октября «Локомотив» сыграет в Казани против «Рубина», а «Ростов» проведет выездной матч против «Сочи».

РПЛ