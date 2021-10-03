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«Локомотив» в Москве проиграл «Ростову»
03 октября 20:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» в Москве проиграл «Ростову»

Железнодорожники не смогли воспользоваться осечками «Зенита» и «Динамо».

Московский «Локомотив» в домашнем матче десятого тура российской премьер-лиги проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

На гол полузащитника красно-зеленых Константина Марадишвили (9-я минута), гости ответили угловым, после которого в свои ворота забил Гирано Керк (31), и точным ударом Дмитрия Полоза (88).

«Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, железнодорожники - четвертые с 17 очками.

16 октября «Локомотив» сыграет в Казани против «Рубина», а «Ростов» проведет выездной матч против «Сочи».

РПЛ

10-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:1)

Голы: Марадишвили, 9 - Керк, 31 (автогол), Полоз, 88

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 46), Пабло, Баринов, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Керк, Камано (Жемалетдинов, 68).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Гигович, Сухомлинов (Байрамян, 67), Полоз, Комличенко, Альмквист.

Предупреждения: Альмквист, 68, Байрамян, 70, Пабло, 72.

источник: «Советский спорт»
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