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03 октября 21:07
автор: Владислав Корегин

«Наполи» одержал седьмую победу кряду в чемпионате Италии, обыграв в гостях «Фиорентину»

В нынешнем сезоне серии А неаполитанцы не теряют очков.

Футболисты «Наполи» одержали волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что по ходу встречи неаполитанский клуб уступал в счете после того, как на 28-й минуте защитник «фиалок» Лукас Мартинес забил гол после розыгрыша углового. Однако затем подопечные Лучано Спаллетти смогли дважды отличиться – авторами забитых мячей стали форвард Ирвинг Лосано (39) и защитник Амир Ррахмани (50).

Сегодняшняя победа стала для «партенопейцев» седьмой кряду на старте нового сезона серии А – команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Фиорентина» идет пятой с 12 очками.

17 октября команда из Неаполя встретится дома против «Торино», а флорентийцы днем позже отправятся в гости к «Венеции».

В других матчах седьмого тура были зафиксированы следующие результаты: «Верона» - «Специя» - 4:0, «Сампдория» - «Удинезе» - 3:3, «Рома» - «Эмполи» - 2:0.

Серия А

7-й тур

«Фиорентина» – «Наполи» – 1:2 (1:1)

Голы: Мартинес, 28 – Лосано, 39. Ррахмани, 50.

«Верона» – «Специя» – 4:0 (3:0)

Голы: Симеоне, 4. Фараони, 15. Капрари, 42. Бесса, 71.

«Сампдория» – «Удинезе» – 3:3 (1:2)

Голы: Ларсен, 24 (в свои ворота). Квальярелла, 48 (пен.). Кандрева, 69 – Перейра, 15. Бету, 43. Форестьери, 82.

«Рома» – «Эмполи» – 2:0 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 42. Мхитарян, 48.

источник: «Советский спорт»
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