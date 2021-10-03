«Наполи» одержал седьмую победу кряду в чемпионате Италии, обыграв в гостях «Фиорентину»

Футболисты «Наполи» одержали волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что по ходу встречи неаполитанский клуб уступал в счете после того, как на 28-й минуте защитник «фиалок» Лукас Мартинес забил гол после розыгрыша углового. Однако затем подопечные Лучано Спаллетти смогли дважды отличиться – авторами забитых мячей стали форвард Ирвинг Лосано (39) и защитник Амир Ррахмани (50).

Сегодняшняя победа стала для «партенопейцев» седьмой кряду на старте нового сезона серии А – команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Фиорентина» идет пятой с 12 очками.

17 октября команда из Неаполя встретится дома против «Торино», а флорентийцы днем позже отправятся в гости к «Венеции».

В других матчах седьмого тура были зафиксированы следующие результаты: «Верона» - «Специя» - 4:0, «Сампдория» - «Удинезе» - 3:3, «Рома» - «Эмполи» - 2:0.