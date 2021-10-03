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03 октября 21:08
автор: Максим Скороходов

«Спартак» расследует инцидент в Грозном

Появилась информация, что сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака».

«Спартак» отреагировал на информацию об избиении своих болельщиков сотрудниками полка Кадырова во время гостевого матча десятого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (1:0).

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», - приводит слова руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова телеграм-канал Вячеслава Короткина.

Отметим, что «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).

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