«Аталанта» – «Милан». Миранчук не попал в стартовый состав хозяев

«Аталанта» и «Милан» объявили свои стартовые составы на заключительный матч седьмого тура чемпионата Италии.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 3 октября, в 21:45 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Бриндизи).

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Меле, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Ловато, Пеццелла, Скальвини, Купмейнерс, Пашалич, Иличич, Миранчук, Муриэль, Пикколи.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич.