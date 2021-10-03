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03 октября 21:20
автор: Владислав Корегин

«Аталанта» – «Милан». Миранчук не попал в стартовый состав хозяев

Игра состоится сегодня в 21:45 мск.

«Аталанта» и «Милан» объявили свои стартовые составы на заключительный матч седьмого тура чемпионата Италии.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 3 октября, в 21:45 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Бриндизи).

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Меле, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Ловато, Пеццелла, Скальвини, Купмейнерс, Пашалич, Иличич, Миранчук, Муриэль, Пикколи.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Балло-Туре, Конти, Габбья, Калулу, Романьоли, Кастильехо, Беннасер, Мессиас, Мальдини, Пеллегри.

На данный момент «бергамаски» занимают шестое место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков. «Россонери» располагаются на третьей строчке с 16 очками.

источник: «Советский спорт»
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